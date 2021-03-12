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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı

Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı

Olay yerinden gündüz ve gece detaylar

Başsavcılığı Tır Şoförü Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-Kaza anı güvenlik kamerası
-Kaza sonrası yol açma ve araç çekme çalışmaları
-Kazada yaralananların nakledilmesi
-Görgü tanıkları röportaj

( BURSA )- 3 kişinin öldüğü 2’i ağır 19 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı çok yönlü soruşturma başlattı. BURSA

- Bursa'da 3 kişinin ölümüne 2’i ağır 19 kişinin yaralanmasına sebep olan tır sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Kaza Bursa Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede meydana geldi. 06 CHS 523 kupa, 16 AAC 360 dorse plakalı Faruk Eskiçırak idaresindeki kedi kumu yüklü tır Akiniş rampasından Bursa istikametine indiği sırada fireni boşaldı. Rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen yüklü tır önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen tır burada da Ankara istikametine giden araçlara çarptı. Bariyerleri aşan tır yol kenarındaki şantiye alanında bulunan harfiyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak durabildi. Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2'si ağır 19 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 17'sinin erkek 2'sinin kadın olduğu ölen 3 kişinin de erkek oldukları belirtildi. Ölen ve yaralanan şahısların kimlik tespit çalışmaları devam ederken hayatını kaybeden 3 kişinin ön otopsi işlemleri için Kestel İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu Meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Facianın yaşandığı kaza görüntülerinde büyük bir hızla yokuşu inen kedi kumu yüklü tır önce ışıkta bekleyen yaklaşık 10 araca çarpıyor sağ şeritten orta şeride doğru araçlara çarparak ilerleyen tır yolun karşısına da geçerek karşı yoldan gelen araçlara çarpıp yol kenarına düşüyor. Kazanın ardından hurdaya dönen tırın kabininden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan tır sürücüsü Faruk Eskiçırak kazadan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu. Eskiçırak polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla alakalı olarak Bursa Cumhuriyet başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı. (GB-
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