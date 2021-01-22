Dehşet anları kamerada...Otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu böyle darp ettiler

-Tartışma ve kavga

-Otobüsün camının kırılması

-Saldırganları içeriye girmesi

-Şoförü ve oğlunu çıkartması

-Tekme ve yumruklarla darp etmesi

-Saldırganların kaçması

-Vatandaşların bağırışları



( İSTANBUL -ÖZEL)- Kağıthane’de halk otobüs şoförü ve oğlu sözlü tacize uğradığı şahıs ile arkadaşları tarafından darp edildi İSTANBUL



- Kağıthane’de bir belediye otobüsünün şoförü ve oğlu, trafikte tartışma yaşadıkları bir şahıs ve arkadaşları tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Otobüsün camını patlatıp içeriye giren saldırganların yaşattıkları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Hamidiye Mahallesi-Şişli hattında çalışan İETT otobüs şoförü Eyüp Durgun, iddiaya göre güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldığı esnada başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğradı. Şoför olaya aldırış etmeyerek yoluna devam ederken, tacizde bulunan araç sürücüsü otobüsün önünü Kağıthane Merkez durağında kesti. Otobüsün camını kırıp şoförü dövdüler Saldırgan ve arkadaşları önce otobüsün camlarını kırdı ardından da şoförü ile oğlunu darbetti. Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, şüpheliler ise bir süre sonra olay yerinden kaçtı. Yaşanan o anlar da cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Şoförün olayla ilgili emniyete şikayetçi olduğu öğrenildi.



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