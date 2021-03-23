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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Dehşet anları kamerada...Öğretmen polislerin gözü önünde komşunun yüzüne kalemi sapladı

Dehşet anları kamerada...Öğretmen polislerin gözü önünde komşunun yüzüne kalemi sapladı

-güvenlik kamerası-

Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Öğretmen Öğretmenlik Saldırı 

-Sitede tartışma detaylar
-Kavgadan planlar
-Karakolda kalem saplaması
-kalemle saldırı

( KAHRAMANMARAŞ )- Öğretmen, elindeki kalemi polislerin gözü önünde komşusunun yüzüne sapladı- Kadınların kavgası güvenlik kameralarına yansıdı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir öğretmen, komşusuna kalemle saldırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Olay, Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Halk Eğitim Merkezinde öğretmenlik yapan 41 yaşındaki Esra G.M., sitedeki komşusu Nimet Çokbüyük (41) ile tartışarak kavga etti. Tartışmanın ardından Nimet Çokbüyük darp raporu alarak şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Şikayet üzerine eşi ile birlikte karakola gelen Esra G.M. elindeki kalemi polislerin gözü önünde Çokbüyük'ün yüzüne sapladı. Karakol ve site bahçesinde yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.Görüntülerde, kavga eden iki kadını komşuları ayırmaya çalışırken, olaya Esra G.M.’nin öğretmen eşi Sakıp Caner M. de dahil oldu. Sakıp Caner M., tartışma sırasında Çokbüyük'ü iterek yere düşürdü. Yaşanan olayların ardından Nimet Çokbüyük ve M. çifti karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esra G.M., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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