Dehşet anları kamerada...15 katlı binanın 6'ncı katından böyle atladı

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( İSTANBUL )- Şahsın atlama anı kamerada İSTANBUL



- Esenyurt’ta bir kişi 15 katlı bir binanın 6 katından iş yeri çatısına atladı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Atlama anı saniye saniye kameraya yansıdı. Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gürsel Solhan isimli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 15 katlı bir binanın 6'ncı katından bir iş yerinin çatısına atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Solhan’a ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerine yaptığı Gürsel Solhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.



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