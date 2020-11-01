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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Değnekçilerin sürücülerle para pazarlığı kamerada

Değnekçilerin sürücülerle para pazarlığı kamerada

Vatandaşlardan para alırken görüntü

Para Cezası Polis Merkezi Akalan Kamera Polis Ekipleri 

-Emniyete götürülmeleri
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( İSTANBUL )-İstanbul’da değnekçi operasyonu İSTANBUL

- İstanbul’da iş yerlerine ve kafelere gelen araçları yol üzerine park ederek, sürücülerden ücret talep eden şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Değnekçilik yapan 3 şahsa toplam 396 TL para cezası kesilirken, sürücülerle para pazarlıkları ise kameraya yansıdı. Beşiktaş ve Arnavutköy 1’inci Caddesi’nde, Şahin Ç., Yiğithan Ç. ve Hasan İ. isimli şahıslar, iş yerlerine ve kafelere gelen müşterilerin araçlarını yol üstüne park ederek, ücret talep etmeye başladı.
Deünekçi diye tabir edilen şahıslar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi. Değnekçiler, ekipler, tarfından düzenlenen operasyonla yakalandı.Toplam 396 para cezası kesilen değnekçiler, adli işlemler için polis merkezine teslim edildi. Değnekçilerin para pazarlığı kamerada Değnekçilerin araç sürücüleri ile yaptığı para pazarlığı saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüde, değnekçilerin araç sürücülerinden para aldığı görülüyor.
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