Değerli elbiseleri ameliyat yaparak çöpe gitmekten kurtarıyor

-SÖKTÜĞÜ İPLİKLERLE DEĞERLİ ELBİSELİRİ ÖRMESİNDEN GÖRÜNTÜ

-İŞLEM YAPILAN EŞYALARDAN GÖRÜNTÜ

-ÖRÜCÜ MÜMİN KORKMAZ RÖP.



( BURSA -ÖZEL)- Örücülük mesleğinin son temsilcilerinden olan Mümin Korkmaz büyük rağbet görüyor BURSA



- Bursa’da örücülük mesleğinin son temsilcilerinden olan Mümin Korkmaz, değerli elbiseleri onararak çöpe gitmekten kurtarıyor.Kaybolmaya yüz tutmuş örücülük mesleğini yaşatmaya çalışan Mümin Korkmaz (57), 10 yaşından bu yana Bursa Bit Pazarı'nda bu mesleği icra ediyor. Değerli olan elbiselerin sökük ve yırtıklarını yine bu elbiselerin farklı yerlerinden söktüğü ipliklerle adeta ameliyat yapar gibi ören usta, yaptığı işlem sonunda değerli eşyaları orijinaline yakın hale getiriyor. Korkmaz, yaptığı bu işlemle değerleri on binlerce lirayı bulan elbiseleri çöpe gitmekten kurtarıyor. Bursa’da bu işi yapan 3 ustadan biri olan ve çırağı olmayan örme sanatkârı, kendisinden sonra bu işi yapacak kimsenin kalmayacağını belirtti.

Mümin Korkmaz, örerek kusurlarını giderdiği elbiselerden yaptığı işleme göre 20 ila 50 lira ücret alıyor.Bu işe 10 yaşında amcasının yanında başladığını ifade eden örücü Mümin Korkmaz, “Ben burada değerli eşyaların yırtık ve söküklerini örüyorum. Elbiselerin çeşitli yerlerinden söktüğüm aynı renk ipliklerle sökük ve yırtıkları örüyorum. Yaptığım bu işlemden sonra elbise orijinaline yakın hâle geliyor. Bize genellikle kıymetli ürünler gelir, biz de onları onarırız. Bu işi 5 yılda öğrendim. 47 yıldır da bu meslekle uğraşıyorum. Bu işi yapan 3 tane usta kaldı, ben en yaşı küçük olanıyım. Çırak yetişmiyor, bu meslek kaybolmaya yüz tuttu. Ördüğüm elbiseden yaptığım işleme göre 20 ila 50 arasında ücret alıyorum. Binlerce liralık eşyalar küçük fiyatlarla çöpe gitmekten kurtulmuş oluyor” dedi.





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