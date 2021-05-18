Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Değeri tam 13 milyon dolar... M.S. 1. yüzyıl Erken Hristiyanlık dönemine ait İncil ele geçirildi

Değeri tam 13 milyon dolar... M.S. 1. yüzyıl Erken Hristiyanlık dönemine ait İncil ele geçirildi

Tarihi eser niteliğindeki İncil'den görüntüler

( KIRIKKALE )-üzerinde Hz. İsa'nın çarmıha gerilmiş ikonografik resimleri bulunuyor- Jandarma alıcı kılığına girdi, 3 tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı KIRIKKALE

İncil Kaçak Lyon Akalan Dolar 


- Kırıkkale'de ceylan derisi üzerinde Hz. İsa'nın çarmıha gerilmiş ikonografik resimlerinin yer aldığı Aramice el yazması 26 sayfalık İncil ele geçirildi. Jandarma ile tarihi eser karşılığı 13 milyon dolar pazarlık yapan 3 şahıs suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, ellerinde ceylan derisi üzerine el yazması İncil bulunduğunu söyleyen Konya nüfuslu 3 şahıs ile pazarlığa girdi. Yapılan görüşmelerde, M.S. 1. yüzyıl Erken Hristiyanlık dönemine ait olduğu değerlendirilen ve Hz. İsa'nın çarmıha gerilmiş ikonografik resimlerinin yer aldığı 26 sayfalık İncil karşılığında 13 milyon dolar talep edildi. Aynı gün ellerindeki tarihi eseri göstermek üzere özel bir araçla buluşma yerine gelen Z.Z. (46), İ.B. (421) ve H.E. (41) suçüstü yakalandı. Araçta yapılan aramada pazarlamaya çalışılan İncil ele geçirildi. Tarihi eser niteliğindeki kitap, muhafaza altına alındı. Kırıkkale Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile başlatılan soruşturma sürüyor. (KA
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement