Değeri bilinmeyen doğal ürünler pandemi döneminde satış patlaması yaşadı

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-Aktar Bülent Durna ile röportaj



( OSMANİYE ) -- Bağışıklığı güçlendirdiği düşünülen propolise pandemi döneminde ilgi arttı OSMANİYE



- Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının son zamanlarda artmasıyla birlikte değeri bilinmeyen doğal ürünlere ilgi arttı. Kış mevsiminin gelmesiyle bağışıklığı güçlendirdiği düşünülen propolisin satışında patlama yaşandı. Korona virüs vakalarının son dönemlerde yükselişe geçmesi ve mevsimsel olarak grip ve soğuk algınlıklarına karşı vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal ürünlere yöneldi. Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir ürün olan ve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen propolisin pandemi döneminde satışları artarken değeri bilinmeyen doğal ürünlere de ilgi arttı. İnsanların pandeminden önce değerini bilmedikleri doğal ürünlere şimdilerde daha fazla rağbet gösterdiklerini ifade eden Aktar Bülent Durna, bağışıklığı güçlendirecek ürünlerin en çok satılanlar arasında olduğunu kaydetti.

"Şuan en çok sattığımız ürün propolis" Propolisin pandemi döneminde satış patlaması yaşadığını belirten Durna, “Korona virüs arttıktan sonra insanlar değerini bilmedikleri doğal ürünlerin değerini öğrenmeye başladılar. Aktarlarda şuan en çok sattığımız ürün propolistir. Propolis özellikle bağışıklık sistemini güçlendirerek insanların vücut direncini arttırıyor. Aynı zamanlarda üst solunum yollarında astım, bronşit ve farenjit gibi sağlık sorunlarında da çok etkili bir üründür. Korona virüsten sonra insanlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için bizlere daha çok yönelmeye başladılar. Ama biz zaten yıllardır anlatıyorduk doğal ürünleri. Propolisi, zencefili, kekik yağını her şeyi anlatıyorduk. Şuanda Osmaniye’de korna virüs yoğun durumdadır. İnsanlar bizlere daha rağbet etmeye başladı.

Kesinlikle doğru yerlerdeler” diye konuştu.

(SKY-



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