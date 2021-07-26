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Defineciler antik şehri ortaya çıkardı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Defineciler antik şehri ortaya çıkardı

Defineciler antik şehri ortaya çıkardı

Mezarların olduğu bölge

Deprem Lahit Mimari Altın Irak 

-Kemerli yapı detay
-Definecilerin kazarak ortaya çıkardığı yapılar
-Yol kenarındaki yapı taşları
-Önder Türü röportaj
-Tarla içinde kalan sütun parçaları

( MANİSA -ÖZEL)- 1. derece sit alanı ilan edilen Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Kale Mahallesi yakınlarında defineciler tarafından kazıldığı tespit edilen onlarca antik dönem yapısı ortaya çıktı MANİSA

- Manisa’da 1. derece sit alanı ilan edilen ancak herhangi bir çalışma yapılmayan bölgede defineciler antik bir şehri ortaya çıkardı. Daha önce defineciler tarafından çok sayıda lahidin çıkarıldığı bölgede ortaya çıkan mimari yapılar, bölgede çok önemli bir şehrin varlığına işaret ederken vatandaşlar yetkililerin bölgede kazı çalışmalarına başlayarak tarihi aydınlatmasını istedi. Manisa’da daha önce bulunan lahit ve sütunlardan dolayı 1. derece sit alanı ilan edilen Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Kale Mahallesi yakınlarında defineciler tarafından kazıldığı tespit edilen onlarca antik dönem yapısı ortaya çıktı. Kemerli odalar ve nişlerin olduğu yapıların orman içinde ağaçların altında kaldığı görülürken çevredeki tarlalarda ise çok sayıda sütun ve mimari eserler dikkat çekiyor. Oldukça geniş bir alana yayılan tarihi eserler bölgede büyük bir şehrin varlığına işaret ederken bölgedeki yapıların en az 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor. Tarihte ilk paranın basıldığı Lidya Krallığının Başkenti Sardes’in 40 kilometre kuzeyinde yer alan bölgedeki yaşamın büyük bir deprem sonrası sona erdiği ve şehrin toprak altında kaldığı tahmin ediliyor. “Burası Lidya’nın kayıp şehri” Balık tutmaya giderken tesadüf eseri tarihi yapıları fark ettiğini kaydeden Önder Türdü, “Balık yakalamak için geldiğimde tesadüf eseri gördüm. Her taraf talan edilmiş. Burasının kayıp Lidya şehri olduğu söyleniyor. Definecilerin ortaya çıkardığı yapıları gördük hepsi talan edilmiş. Devletimizin bu alanı sahiplenmesini ve gün yüzüne çıkarmasını istiyoruz. Bir vatandaş olarak gelecek nesillere bunun gibi tarihi yerleri bırakmamız gerekir diye düşünüyorum. Tarih ortaya çıkmış olur. Burası bir Lidya şehri. Lidya’nın kayıp şehri. Tarihte aranılan bir yer. İlk yerleşim yeri burasıymış zaten hemen karşıda da kale var.” diyerek yetkililerin alanda yapacakları kazılarla tarihin gizli kalmış bir sayfasının daha aydınlanabileceğine vurgu yaptı. Öte yandan antik bir şehir olduğu düşünülen bölgede tarlalardan çıkarılan ve binalarda kullanılan yapı taşlarının yol kenarlarına yayıldığı ve bazı bağ ve bahçelerde sütun parçalarının olması dikkat çekiyor. Geçtiğimiz dönemlerde bölgede yine tesadüf eseri bulunan çok sayıda mermer sütun parçası ve lahitlerin de ilkokulun bahçesinde koruma altına alındığı daha sonra müzeye kaldırıldığı öğrenildi.
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