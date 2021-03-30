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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Define avcısı 5 şüpheli yakalandı

Define avcısı 5 şüpheli yakalandı

Kazı yerinden detaylar

Kaçak Kaçak Kazı Akalan 

-Kazı alanında oluşan çukurlardan detaylar
-Kazı malzemelerinde detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir ikamette kaçak kazı yaparak define arayan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bostancı Mahallesinde bir ikamette kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, olay yerinde yapılan aramada 1 adet el dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirdi. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.
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