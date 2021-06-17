Define avcıları tarihi Ramazan Tabyasını delik deşik etti

--Tabya içerisinde ve çevresinde definecilerin kazdığı çukurlardan görüntü

-DETAYLAR



( ARDAHAN ) - ARDAHAN



- Ardahan'daki Ramazan Tabyasını, define avcıları delik deşik etti. Define avcıları, tabyanın içerisinde ve etrafında metrelerce yükseklikte çukurlar açtı. Tabyalar, Ardahan için son derece stratejik bir noktada. Tüm Ardahan ovasının girişini ve çıkışını kontrol eden noktada bulunuyor. Bundan dolayı tabyalar buraya inşa edilmiş. Ardahan’da başka tabyalar da bulunmakta. Ama en stratejik olan tabya Ramazan tabyası ve son derece önemli bir noktada inşa edilmiş. Tarihi alanda define avcılarının oluşturduğu tahribat, tarihe acı izler bıraktı. Definecilerin altın arama macerası ile açtığı metrelerce derinlikteki çukur görenleri şaşkına çeviriyor. Defineciler tarafından talan edilen Ramazan Tabyasının avlusu ve çevresi büyük oranda zarar gördü. (OY-

