Define avcıları adliyeye sevk edildi



- Eskişehir’de çok sayıda tarihi eseri satmak için müşteri ararken jandarma ekiplerine yakalanan 5 şahıs adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ikamet aramalarında Grek, Helenistik, Roma, Bizans, İslamiyet ve Osmanlı dönemlerine ait toplamda 2 bin 363 adet tarihi sikke ve M.Ö 2’nci yüzyıla ait olduğu anlaşılan 177 adet altın, gümüş ve bronz heykel, kolye, yüzük, haç, bilezik ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre İ.Y., Ş.O., M.P., B.C. ve K.D. isimli 5 şahıs, ellerinde bulunan çok sayıda altın, gümüş, tarihi para (sikke), heykel, kolye ve çeşitli objeleri satmak için müşteri aradıklarının tespit edilmesi üzerine jandarma tarafından yakalandı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda 5 şüpheli yakalandı. İ.Y.’nin Emek Mahallesi'ndeki ikametinde ve aracında yapılan aramalar sonucunda; Grek, Helenistik, Roma, Bizans, İslamiyet ve Osmanlı dönemlerine ait toplamda 2 bin 363 adet tarihi sikke ele geçirildi. Ayrıca aramalarda M.Ö 2’nci yüzyıla ait olduğu anlaşılan 177 adet altın, gümüş ve bronz heykel, kolye, yüzük, haç, bilezik ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda; define arama ve satışında kullanıldığı bilinen 1 tüp kobra yılan zehri, 1 tüp panzehir, 4 tüp altın ayar suyu, 2 adet altın ayar taşı, 4 adet hassas terazi, para sayma makinesi, detektör, 1 el telsizi, sabit telsiz, 5 adet cep telefonu, tabanca ve 27 adet 9 milimetrelik fişek ele geçirildi. Şüpheliler 5 şahıs, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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