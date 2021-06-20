Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Define ararken tarihi manastır ve Hristiyan mezarlarını tahrip ettiler

Define ararken tarihi manastır ve Hristiyan mezarlarını tahrip ettiler

Tarihi manastır ve kiliseden görüntü

Akalan Gesi Irak 

-Kazılan mezarlardan görüntü
-Alana verilen tahribattan görüntü
-Köy muhtarının konuşması
-Genel ve detay görüntü

( SİİRT -ÖZEL) SİİRT

- Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Konakpınar Köyü'ne 3 kilometre uzakta bulunan Dera Derik Kilisesi alanında bir grup, define aradı. Vatandaşlar kilise ve Hristiyanlara ait mezarları tahrip eden şahıslara tepki göstererek zanlıların yakalanmasını istedi. Kurtalan ilçesinde bağlı Konakpınar Köyü yakınlarında bulunan Dera Derik Kilisesi alanında defineciler, izinsiz kazı yapmaya başladı.
Kilise bölgesi ve Hristiyanlara ait mezarları da tahrip eden definecilere tepki gösteren çevre halkı, şahısların yakalanmasını istedi. Konakpınar köyü muhtarı Kasım Alpnar, tarihi alanda bir grubun kazı yaparak define aradığını, define arayan aynı kişilerin mezarlarda ve birçok alanda çukurlar oluşturarak tarihi yapıyı tahrip ettiğini dile getirdi. Olaya tepki gösteren Alpnar, "Burası tarihi eser niteliği taşıyor. Defineciler gece buraya gelerek çalışıyorlar. Bu tarihi eseri yok ettiler. Taş üstüne taş bırakmamışlar. Her sene daha da beter oluyor. Geliyorlar kazı yapıyorlar. Bölgenin bir kültür ve turizm alanı olmasını istiyoruz. Bölgeye sahip çıkılsın, sesimiz duyulsun" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement