Define ararken tarihi manastır ve Hristiyan mezarlarını tahrip ettiler

-Kazılan mezarlardan görüntü

-Alana verilen tahribattan görüntü

-Köy muhtarının konuşması

-Genel ve detay görüntü



( SİİRT -ÖZEL) SİİRT



- Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Konakpınar Köyü'ne 3 kilometre uzakta bulunan Dera Derik Kilisesi alanında bir grup, define aradı. Vatandaşlar kilise ve Hristiyanlara ait mezarları tahrip eden şahıslara tepki göstererek zanlıların yakalanmasını istedi. Kurtalan ilçesinde bağlı Konakpınar Köyü yakınlarında bulunan Dera Derik Kilisesi alanında defineciler, izinsiz kazı yapmaya başladı.

Kilise bölgesi ve Hristiyanlara ait mezarları da tahrip eden definecilere tepki gösteren çevre halkı, şahısların yakalanmasını istedi. Konakpınar köyü muhtarı Kasım Alpnar, tarihi alanda bir grubun kazı yaparak define aradığını, define arayan aynı kişilerin mezarlarda ve birçok alanda çukurlar oluşturarak tarihi yapıyı tahrip ettiğini dile getirdi. Olaya tepki gösteren Alpnar, "Burası tarihi eser niteliği taşıyor. Defineciler gece buraya gelerek çalışıyorlar. Bu tarihi eseri yok ettiler. Taş üstüne taş bırakmamışlar. Her sene daha da beter oluyor. Geliyorlar kazı yapıyorlar. Bölgenin bir kültür ve turizm alanı olmasını istiyoruz. Bölgeye sahip çıkılsın, sesimiz duyulsun" dedi.



