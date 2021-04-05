Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dedesinin cansız bedeninin başında çaresizce bekledi

Dedesinin cansız bedeninin başında çaresizce bekledi

-olay yeri detay

Gazi Mahallesi Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Sizce 

--polis ekipleri çalışma detay
--dedesinin cansız bedeninin başında bekleyen torun detay

( SİVAS )- Odun kesmeye giden yaşlı adamın cansız bedeni bulundu SİVAS

- Sivas’ta evinden çıkarak odun kesmeye giden ve bir süre kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın torunu Sinan Ç'nin cansız bedenin başında çaresizce beklemesiyse dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre olay, Meraküm mevkiinde meydana geldi. Kent merkezi Danişmentgazi mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki İsmail Ç. sabah saatlerinde odun kesmek için evinden çıkarak Merakum mevkiinde bulunan araziye gitti. Bir süre kendisinden haber alamayan yaşlı adamın oğlu Ramazan Ç. durumdan şüphelenerek babasını aramaya başladı.
Merakum mevkiindeki araziye giden Ramazan Ç., arazide babasının yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Yaşlı adamın oğlu durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın yakınları cansız bedenin başında çaresizce beklediler. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (VK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement