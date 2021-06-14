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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dedektör köpek tepki verdi, bisküvi kutularından 16 bin paket kaçak sigara çıktı

Dedektör köpek tepki verdi, bisküvi kutularından 16 bin paket kaçak sigara çıktı

Dedektör köpek curis'in gofret kutularına tepki vermesi

Fabrika Köpek Dedektör Köpek Harekete Geç Kaçak Sigara 

-Curis'ten detaylar
-Polislerin arama yapması
-Polislerin gofret kutuları arasından kaçak sigara bulması
-kaçak sigaralardan detaylar

( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da KOM ekiplerinin operasyon düzenlediği fabrika binasında yapılan arama sırasında dedektör köpeğin tepki verdiği bisküvi kutularının arasından 16 bin 500 paket kaçak sigara çıktı.Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren KOM ekipleri, kente kaçak yollarla yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara getirildiği bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikaya operasyon düzenledi.
Fabrika binasında yapılan aramaya ise dedektör köpek Curis damda vurdu.Polislerin aramasına destek veren Curis fabrikanın depo kısmında bulunan bisküvi kutularına yoğun tepki verdi. Curis’in tepki verdiği bisküvi kutularını inceleyen polisler, kutuların arasına zulalanmış halde 16 bin 500 paket kaçak sigara buldu.Operasyonda gözaltına alınan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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