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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dedektif gibi iz sürdü, çalışanını hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı

Dedektif gibi iz sürdü, çalışanını hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı

Araca yüklenen malzemelerden görüntü

Polis Akalan Diyalog Hırsız Polis Ekipleri 

-İkilinin diyaloglarından görüntü
-Sac ve profillerden görüntü
-Sac ve profillerin alındığı yerden görüntü
-Kapıyı kapatmalarından görüntü

( DENİZLİ )- Çalıştığı işyerini soyan işçi patronuna suçüstü yakalandı DENİZLİ

- Denizli’de deposundan malzemelerin eksildiğini fark eden patron, komşusuyla yaptığı işbirliği sayesinde aylardır aradığı hırsızı suçüstü yakalamayı başardı. Otomobiline yüklediği 6 metrelik sac ve demir profillerle depodan çıkan şüpheli personel, karşısında patronunu görünce neye uğradığına şaşırdı. Olay, Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Ayrancı, belli dönemlerde geldiği deposundan malzemelerinin eksildiğini fark etti. Bunun üzerine karşı komşusu ile işbirliği yapan Ayrancı, herhangi birinin gelmesi durumunda kendisine haber vermesini istedi. Dün akşam saatlerinde komşusu, Ayrancı’yı arayarak yanında çalışan G.T.’nin depoya geldiğini söyledi.

Haberi alan Ayrancı ise apar topar depoya gitti. Ayrancı, kapının önüne geldiğinde ise farları kapalı ve üzerine trapez sac ve demir profillerin bağladığı aracı ve içindeki G.T.’yi fark etti. Olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Depoda kimsenin olmamasını fırsat bilen G.T., merdiven yardımıyla çıktığı çatıdan sac ve profil malzemelerini indirerek aracına yüklediği ortaya çıktı. Önce alacağım var dedi, sonra hesabımdan düşersin Polis ekiplerinin olaya ilişkin tutanak tuttuğu sırada hırsızlık şüphelisi G.T.’nin soğukkanlı davranışları pes dedirtti. Mehmet Ayrancı, yanında çalışan G.T.’nin birçok malzemelerini çaldığını ancak ispat edemediğini söyledi.

İkili arasında geçen diyalogda Ayrancı, “Ben sana çalma demedim mi?” dedi.
G.T., ise ilk olarak alacaklarına karşılık olarak aldığını söyledi.

Ayrancı’nın ‘Yalan söyleme. Her gün sana para veriyorum’ diyerek üzerine yürümesi üzerine G.T., “Bu malzemeler fazla parçalar. Ben aldıktan sonra kendisine hesabımdan kesmesini söyleyecektim” ifadelerini kullandı. Polis ekipleri ile birlikte karakola giden şüpheli G.T., patronunun kapıyı kapatmasında zorlanması üzerine yanına giderek kapıyı kapatmasına yardım etmesi dikkatlerden kaçmadı. (FD-MB-
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