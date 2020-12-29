- Dede torunları için yapıyor, görenleri şaşırtıyor

-Yaşlı adamın torunları için yaptığı traktörler

-Büyüklü küçüklü trktörler

-Yaşlı adamın torunun traktörün römorkunda gezdirilmesi

-Yaşlı adamla röp



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta, dedenin torunları için yaptığı ahşap traktörler görenlerin dikkatini çekiyor. Tokat merkeze bağlı Yayladalı köyünde yaşayan 6 çocuk babası Duran Çip (70), sıra dışı hobisi il dikkat çekiyor. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Çip, gençlik yıllarında çocukları için ahşaptan oyuncak traktör yaparken, şimdilerde torunları için yapıyor. 15 torunu için hünerlerini sergileyen yaşlı adam köydeki evinin altında bulunan atölyesinde günlerini değerlendiriyor. Yaşlı adamın yaptığı oyuncak traktörleri görenleri şaşırtıyor. Torunları istiyor diye yapıyor Gençlik yıllarında oğlu için tahtadan oyuncak traktör yapmaya başladığını belirten Çip, “Tahtadan çocuklara oyuncak yapmayı seviyorum. Gençliğimizde çocuklarıma tahtadan oyuncak yaptım. Şimdide torunlar olunca onlara yapıyorum. Torunlar istiyor diye yapıyorum. İstanbul’da Kocaeli’nde torunlar var onlar gönderiyorum” dedi.

Ahşaptan bir traktörü yapmanın 2 günü bulduğunu ifade eden Çip, “Günler kısa olduğu için zaman buldukça yapıyorum. Görenlerin dikkatini çekiyor. Telefon edenler oluyor, galeri mi açtın diye. Son birkaç ayda 8 tane oyuncak yaptım. İsteyen çok ama satmayı düşünmüyorum” diye konuştu.

(Nİ-GF-



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