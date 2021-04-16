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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
DEDAŞ elektriği kesti, çiftçiler DSİ’yi bastı, kısa süreli arbede yaşandı

DEDAŞ elektriği kesti, çiftçiler DSİ’yi bastı, kısa süreli arbede yaşandı

İşçilerin Devlet Su İşleri (DSİ) 15'inci Bölge Müdürlüğünü bastığı anlar

Elektrik Borcu Protesto Çevik Kuvvet Toplantı Polis Ekipleri 

-İçerden ve dışardan detaylar
-Çiftçilerin açıklaması
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da borçlarını ödemediği için DEDAŞ tarafından elektrikleri kesilen ve ekinleri kurumayla karşı karşıya kalan 200 çiftçi, Devlet Su İşleri (DSİ) 15'inci Bölge Müdürlüğünü bastı. Çiftçiler ile kurum personeli arasında kısa süreli arbede yaşanırken, polis ekipleri önlem aldı.Şanlıurfa’da borçlarını ödemeyince elektrikleri kesilen ve arazilerini sulayamayan 200 çiftçi, Devlet Su İşleri (DSİ) 15'inci Bölge Müdürlüğünü bastı. Çiftçiler ile kurum personeli arasında kısa süreli arbede yaşanırken, polis de önlem aldı. Şanlıurfa'da 200 çiftçi, iddiaya göre sulama enerjisi borçlarını ödemediği için DEDAŞ tarafından elektrikleri kesildi. Bunun üzerine arazilerini sulayamayan çiftçiler, ekinlerinin kurumasına yol açan kesintinin giderilmesini isteyerek, yetkililerle görüşmek için DSİ binasını ‘Yönetim İstifa’ sloganları atarak bastı. Çiftçiler ile kurum personeli arasında kısa süreli arbede yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Çiftçiler, polis ekiplerince DSİ dışına çıkarıldı. DSİ 15'inci Bölge Müdürü Mahmut Berber de bölgedeki sulama birliklerinin başkanları ile toplantı düzenledi.
Toplantıda, protesto eylemi yapan çiftçilerin, bağlı olduğu Günışık Pompa Sulama İstasyonu'na 5 milyon lira elektrik borcu olduğu için enerji kesintisi yapıldığı belirlendi.
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