Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
DEDAŞ ekipleri, mahalleye zırhlı araç ve TOMA’larla birlikte girdi

DEDAŞ ekipleri, mahalleye zırhlı araç ve TOMA’larla birlikte girdi

mahalleye gelen ekipler

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Protesto Cep Telefonu Takipsizlik Kararı 

-zırhlı araçlar, tomalar, askerler
-mahallelinin tepki göstermesi
-dönen ekiplerin alkışla protesto edilmesi
-kesilen ve yere atılan elektrik telleri

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da elektrik borçlarını ödemedikleri iddia edilen Aşağı Karınca Mahallesi'ne, Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekipleri jandarma ve zırhlı araçlarla geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aşağı Karınca Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Aralık 2020 tarihinde 2 gün boyunca elektrikleri gelmediği için 'elektrik duası'na çıkmıştı. DEDAŞ, elektrik duasına çıkan mahalleliyi mahkemeye verdi. Savcı ise takipsizlik kararı verdi. DEDAŞ ekipleri, jandarmayı da yanlarına alarak borçlarını geciktirdikleri iddia edilen mahalleye geldi. Ekiplerin geldiğini gören mahalleli, o anları cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerde DEDAŞ ekipleriyle birlikte çok sayıda zırhlı araç, TOMA ve içerisinde askerlerin olduğu otobüsün mahalleye geldiği gözlendi. Mahalleli tepki gösterdi Mahalle sakinleri, DEDAŞ ekiplerinin çok sayıda jandarma ekibiyle birlikte gelmesine tepki gösterdi. Ekipler, sulamada kullanılan elektrik tellerini kesti. Mahalleli telleri kesip dönen ekipleri, ellerinde Türk bayrakları ile alkışlayarak protesto etti.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement