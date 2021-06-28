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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon: 26 gözaltı

DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon: 26 gözaltı

Gözaltına alınanların emniyete getirilmesi

( ANKARA ) ANKARA

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- Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara genelinde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen 30 kişiden 26’sı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 30 şahsa yönelik Ankara genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.
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