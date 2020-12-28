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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
DEAŞ propagandası yapan 2 kişi yakalandı

DEAŞ propagandası yapan 2 kişi yakalandı

Şahısların jandarmadan çıkarılması

Jandarma Propaganda Tablet Bilgisayar Cep Telefonu Terör Örgütü 

-Araca bindirilmesi

( ADANA ) - ADANA

- Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda biri kadın 2 kişi gözaltına alındı. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan 2 şüpheli şahıs tespit edilerek, adli makamlardan alınan talimatla merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucunda evde yapılan aramada 2 adet cep telefonu 1 adet tablet bilgisayar 5 adet örgütsel doküman ele geçirildi. Biri kadın 2 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. (ADN-
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