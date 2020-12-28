DEAŞ propagandası yapan 2 kişi yakalandı

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( ADANA ) - ADANA



- Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda biri kadın 2 kişi gözaltına alındı. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan 2 şüpheli şahıs tespit edilerek, adli makamlardan alınan talimatla merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda evde yapılan aramada 2 adet cep telefonu 1 adet tablet bilgisayar 5 adet örgütsel doküman ele geçirildi. Biri kadın 2 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. (ADN-



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