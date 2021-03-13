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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Şahısların emniyetten çıkışı

Adli Kontrol Çatışma Akalan Terör Örgütü Sınır Dışı 

-Şahısların sağlık kontrolüne götürülüşü
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 6’sı sınır dışı edildi. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü görevlilerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı oldukları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 9 Mart tarihinde, 13 ilçede, 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanmıştı. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden yabancı uyruklu 6 şahıs sınır dışı edilirken, 1’i adli makamlarca serbest bırakıldı. 12 Mart’ta adli makamlara sevk edilen 7 şahıstan 3’ü adli kontrol ile serbest bırakılırken 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İD-
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