DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 27 kişi adliyeye sevk edildi

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-- Şahısların adliyeye alınmaları



( OSMANİYE ) -- 11 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün sözde emir konumundaki yöneticilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 kişi ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi OSMANİYE



- Osmaniye merkezli 11 ilde eşzamanlı olarak silahlı terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün sözde emir konumundaki yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişi ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nca silahlı terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, ülke içinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Osmaniye merkezli olarak İstanbul, Bursa, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün sözde emir konumundaki yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 27 şüpheli şahıs ek gözaltı kararı için adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahsıların aralarında doktor, avukat ve örgüte finans sağlayan finans uzamanı gibi üst düzey isimlerin de olduğu öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve suç unsuru ele geçirilmişti. (SKY-



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