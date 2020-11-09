DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - MERSİN

- Ekiplerin adrese baskın düzenlemesi - Operasyonda zanlıların göz altına alınması - Zanlıların İl Jandarma Komutanlığından çıkarılmasıDEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandıMERSİN (AA) - Mersin 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüten, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaparak Mersin 'e gelen ve kentte eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.Belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.Yapılan aramada 7 cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Şüpheliler hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adli işlem başlatıldı.
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