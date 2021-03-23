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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

zanlıların emniyet müdürlüğüne getirilmesi

( KAYSERİ ) KAYSERİ

Akalan Emniyet Müdürlüğü Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Suriye uyruklu 5 şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 5 kişinin Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Belirlenen şahısların yakalanması için Terörle Mücadele ekipleri bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda 5 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evlerindeki dijital materyallere el konuldu. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
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