DEAŞ'lı 3 terörist, Suriye sınırında patlayıcılarla yakalandı

-Gözaltına alınan deaş üyeleri detayları



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Suriye'den yasa dışı yollarla beraberlerinde patlayıcılar ile Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 DEAŞ'lı terörist Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar sınır hattında devriye görevini yapan askerler, Suriye´nin Resulayn kentinin kırsal bölgesinden Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde giydikleri hücum yeleğinde patlayıcı bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 3 teröristin Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığında sorgulanmalarına başlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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