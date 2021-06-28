Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı başladı

- DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı başladı

Bakanlar geliş

Örgüt Propagandası Uluslararası Sınır Ötesi Terörist Teröristler 

-Toplantı öncesi aile fotoğrafı çekimi
-detaylar

( ROMA ) ROMA

- İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Bakanlar Toplantısı başladı.
DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Bakanlar Toplantısı, İtalya ve ABD’nin ev sahipliğinde Roma’da düzenleniyor. Yetkililer tarafından karşılanan 83 ülke bakanı ve temsilcisi, toplantı öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Fotoğraf çekiminin ardından, yuvarlak masa toplantısına geçildi. Toplantıya İtalya Dışişleri Bakanı Luigi di Maio ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken başkanlık ediyor. Eylül 2014'de kurulan uluslararası koalisyon, DEAŞ'ın finansmanı ve ekonomik altyapısıyla mücadele, yabancı teröristlerin sınır ötesi akışını engelleme, DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde istikrar sağlanmasını ve temel kamu hizmetlerinin yeniden inşasını desteklemeyi, örgüt propagandasıyla mücadeleyi amaçlıyor.
İlgili Foto Galeriler
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement