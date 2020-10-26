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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
DEAŞ Irak eski Musul vilayet sorumlusu ile birlikte 4 kişi yakalandı

DEAŞ Irak eski Musul vilayet sorumlusu ile birlikte 4 kişi yakalandı

Operasyondan görüntü

Polis Akalan Şafak Operasyonu 

-Zanlıların emniyete götürülüşü

( YOZGAT ) YOZGAT

- DEAŞ Terör Örgütü Irak eski Musul Vilayet Sorumlusu İle birlikte toplam 4 kişi yapılan şafak operasyonu ile yakalandı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ Terör Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda DEAŞ Irak eski Musul vilayet sorumlusu ile birlikte 4 kişi yakalandı. Yapılan operasyonda Irak Seladdin şehri DEAŞ polisi L.İ.T. , DEAŞ polisi Q.i.T, Irak Seladdin şehri DEAŞ askeri A.F.J.O. ile Irak DEAŞ eski Musul vilayet sorumlusu E.İ.T yakalanarak göz altına alındı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguya alınan zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. Operasyona ilişkin geniş çapta araştırma ve soruşturma devam ediyor. (BMG-GF-
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