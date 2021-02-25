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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
DEAŞ’ın uyuyan hücrelerine operasyonda 5 tutuklama

DEAŞ’ın uyuyan hücrelerine operasyonda 5 tutuklama

Zanlıların emniyetten çıkartılması

Savaşçı Adli Kontrol Adli Tıp Terör Örgütü Özel Tim 

-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Terör örgütü DEAŞ saflarında Irak ve Suriye’de savaştıktan sonra geldikleri Adana’da gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı ADANA

- Terör örgütü DEAŞ saflarında Irak ve Suriye’de savaştıktan sonra geldikleri Adana’da gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 18 Şubat günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı. Terörle mücadele polislerinin oluşturduğu özel tim söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenledi.
Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 5’i Suriye, 4’ü Irak uyruklu zanlılar emniyette sorguya alındı. Bir hafta boyunca sorgulanan zanlılardan 5'inin Afrin ve Azez’de DEAŞ saflarında savaştıkları, bu zanlılardan birini DEAŞ’ın sözde polisi olduğu, bir zanlının babasının ise Irak’ta sözde zekat divanı başkanı olduğu belirlendi. Zanlılardan kardeş olan Ahmet ve Muhammed Sara’nın da uzun namlulu silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı. Bir zanlının ise yabancı DEAŞ savaşçılarına Arapça öğrettiği belirlendi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Nöbetçi sulh ceza hakimliğini sevk edilen 6 zanlıdan Ahmet Sarara kardeşi Muhammed Sarara, Ali Hüseyin kardeşi Abdurrahman Hüseyin ve Muhammed Velid El Avad tutuklanırken, Al Mohamed adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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