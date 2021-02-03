DEAŞ’ın sözde “eğitim bakan yardımcısı” Sakarya'da yakalandı, operasyon kameraya yansıdı



- DEAŞ’ın sözde “eğitim bakan yardımcısı” Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.’nin Sakarya’da yakalandığı hava destekli operasyon anları ortaya çıktı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince 31 Aralık 2020 tarihinde DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda; 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve 8 Ocak 2021 tarihinde emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7’si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sakarya’da yakalanarak tutuklanan Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli şahsın DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak’ta hakim olduğu bölgelerde 2014-2017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde “eğitim bakan yardımcısı” olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yaklaşık 1 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın, yine aynı bölgelerde esir aldığı kişileri vahşice katlettiği ve bu eylemlerin görüntülerini kaydederek sosyal medya platformlarında da yayınladığı belirlendi. Öte yandan, 8 Ocak 2021 tarihinde tutuklanarak cezaevine sevk edilen şahsın üzerinden gözaltında olduğu süreç içerisinde kendi fotoğrafının bulunduğu Irak ve Suriye kimlikleri de çıkmıştı. Operasyon görüntüleri ortaya çıktı DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen ve 8 şüphelinin yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Operasyonda esir aldığı kişileri vahşice katlettiği ve bu eylemlerin görüntülerini kaydederek sosyal medya platformlarında da yayınlayan A.Z.A.A.D. isimli şahısta yakalandı. Ayrıca yakalanan şahsın emniyette tamamlanan işlemleri ardından adliyeye sevk edilmesi de görüntülere yansıdı. (BCT-



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