Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DEAŞ'ın mali işlerden sorumlu üyesi Mersin'de yakalandı

DEAŞ'ın mali işlerden sorumlu üyesi Mersin'de yakalandı

Ekiplerin zanlının evine girmesi

Jandarma Jandarma Komutanlığı Cep Telefonu Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Şüphelinin yakalanarak üst aramasından geçirilmesi
-Evde yapılan aramalardan görüntü
-Zanlının araca götürülmesi
-Şüphelinin jandarma komutanlığına götürülmesi

( MERSİN ) - MERSİN

- Terör örgütü DEAŞ'ın mali işlerden sorumlu üyesi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Mersin'de yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye'nin Rakka bölgesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde mali işlerden sorumlu olarak silahlı faaliyet yürüten ve illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan örgüt mensubunun Mersin'e geldiği tespit edildi. Şüphelinin gizlendiği adrese gerçekleştirilen operasyonda zanlı yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 adet cep telefonu, 1 SD kart ve 1 adet hafıza kartı ele ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(HSK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
PKK'ya Ağır DarbePKK'ya Ağır Darbe
Hakkari'de Askerlerle Vatandaş Halay ÇektiHakkari'de Askerlerle Vatandaş Halay Çekti
Yakalanmasa Sofralardaydı!Yakalanmasa Sofralardaydı!
Antalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 ÖlüAntalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 Ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı