Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
DEAŞ'ın Deyrizor bölük komutanı Adana'da yakalandı

DEAŞ'ın Deyrizor bölük komutanı Adana'da yakalandı

Zanlının adli tıpa getirilmesi

Tarım İşçisi Harekete Geç Cep Telefonu Terör Örgütü Yardım ve Yataklık 

-Adli tıpa alınması
-Adliyeye götürülmesi
-Zanlının fotoğrafları

( ADANA )- Terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey komutanı ve ona yardım ettiği öne sürülen bir kişi yakalandı- Zanlının, Mısır, Fas, Tunus gibi ülkelerden gelen militanlara uzun namlulu silah ve canlı bomba eğitimi verdiği öne sürüldü ADANA

- Adana’da sözde üst düzey terör örgütü DEAŞ komutanı ve ona yardım ettiği öne sürülen bir kişi yakalandı. Mısır, Fas, Tunus gibi ülkelerden gelen militanlara uzun namlulu silah ve canlı bomba eğitimi verdiği ortaya çıkan zanlı tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün Suriye’nin Deyrizor kentinde üst düzey komutan olan H.K.’nin yaklaşık 1 ay önce yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığını belirledi. DEAŞ’ın sözde üst düzey bölük komutanı H.K.’nin, saklandığı adresi belirleyen polis, 27 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’ndeki adrese şafak vakti operasyon düzenledi.
Operasyonda H.K. ile ona yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen İ.K.’yi yakaladı. H.K'nın Deyrizor kentinde örgüt elemanlarına bölük komutanlığı yaptığı, Mısır, Fas, Tunus gibi ülkelerden gelen militanların barınma, eğitim planlaması ve silahlı eğitim almalarını koordine ettiği öne sürüldü. Zanlının, 2014 yılında ideolojik ve silahlı eğitim aldığı da öğrenildi. H.K.’nin, bu bölüklere gelen militanlara biksi, kalaşnikof ve tabanca eğitimlerinin yanı sıra canlı bomba eğitim de verdiği öğrenildi. YPG/PKK’nın Deyrizor’u alması üzerine bir süre kentte saklanan H.K.’nin, yakalanacağı korkusuyla ailesiyle birlikte yasa dışı yollardan Türkiye’ye geldiği ve Adana’da tarım işçisi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi. Zanlının cep telefonundan Suriye’de uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğrafları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralı
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı