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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
DEAŞ'ın 3 militanı Düzce'de operasyonla yakalandı

DEAŞ'ın 3 militanı Düzce'de operasyonla yakalandı

Şahısların emniyetten çıkarılması

Savaşçı Mahkeme Kararı Terör Örgütü Polis Ekipleri Sınır Dışı 

-mahkemeye götürülmesi
-Düzce adliyesinden görüntü

( DÜZCE )- Emniyete götürülen şahıslar sınır dışı edildi DÜZCE

– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütünde savaşçı olarak faaliyet gösteren 4 kişiden 3’ü operasyonla yakalandı. Yakalan şahıslar sınır dışı edilirken, 1 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.DEAŞ terör örgütünde daha önce savaşçı olarak görev alan ve kaçarak Düzce’ye geldiği belirlenen 4 kişinin yakalanması için Düzce Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgütün üst düzey yetkilileri ile görüşmeye devam ettikleri tespit edilen şahıslardan M.Z.A., K.D.D. ve A.S.A. yakalanarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Burada ifadeleri alınan şahıslar, mahkeme kararı ile sınır dışı edildi.Operasyonda aranan A.H.K. isimli şahsın yakalanması için ise polis ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi.
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