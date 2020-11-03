Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- DEAŞ içindeki kanlı infazın azmettiricisi yakalandı

- DEAŞ içindeki kanlı infazın azmettiricisi yakalandı

Zanlının adliyeye sevk edilmesi

( KONYA ) KONYA

Hastane Böbrek Yetmezliği Akalan Terör Örgütü Avcılık 


- Konya'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbarat elemanını dinden çıktığı gerekçesiyle öldürten ve azmettiricisi olarak aranan “takva grubunun lideri” Abdulsamet D. yakalandı. Olayda bizzat bulunduğu öğrenilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, 23 Temmuz'da merkez Selçuklu ilçesinde dağlık alanda yaralı bulunan Emrah A. (27) ambulansla hastaneye kaldırılmış ve 12 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen ve iç organları zarar gören Emrah A.’nın DEAŞ’ın sözde istihbarat sorumlusu olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, DEAŞ’a üye olmak suçundan kayıtları olan 5 kişiyi belirlemiş, bir eve yaptıkları baskın sonucunda Naci Ö. (33), Sedat Ö. (30), Emrah Ö. (23) ve Abdullah A.’yı (33) yakalayarak gözaltına almıştı. Cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdulsamet D.'nin (35) ise yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Şüphelilerin ifadelerinde Emrah A.'yı dinden çıktığı gerekçesiyle öldürdüklerini söyledikleri belirtilmişti. Zanlılardan böbrek yetmezliği nedeniyle ağır hasta olduğu öğrenilen Emrah Ö. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Naci Ö. (33), Sedat Ö. (30) ve Abdullah A. ise "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayla ilgili aranan ve azmettirici olduğu ileri sürülen Abdulsamet D. ise bir eve yapılan operasyonda yakalandı. Olayda bizzat bulunduğu tespit edilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı “eziyet çektirerek kasten adam öldürme” suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının terör örgütü DEAŞ’la bağlantılı olaylardan suç kaydı olduğu ve bu suçlardan 7 ay süreyle cezaevinde yattığı öğrenildi. (RÇ-İP-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı