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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 gözaltı

DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 gözaltı

zanlıların görüntüsü

( ANKARA ) - ANKARA

Çatışma Bild Akalan Terör Örgütü 


- Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara genelinde DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. 18'i Irak, 2'si Suriye uyruklu şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 18 zanlı yakalandı. Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
(ALİ-BC-Y)
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