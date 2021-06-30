Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- DEAŞ’a yardım ve yataklık eden 6 kişi tutuklandı

- DEAŞ’a yardım ve yataklık eden 6 kişi tutuklandı

Şüphelilerin TEM şubeden adliyeye sevk edilişleri

Adli Kontrol Güvenlik Önlemi Terör Örgütü İstihbarat Yardım ve Yataklık 

-Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin elinde rehin tutulan DEAŞ’lı kadın ve çocukları Türkiye’ye getirmek için illegal girişimlerde bulunan ve radikal örgüte yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla yakalanan 28 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Güvenilir kaynaklara dayanan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce 6 gün önce aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul, Aydın ve Sivas’ta peş peşe operasyon düzenlenmiş, örgüte yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla aranan 34 şüpheliden 28’i yakalanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG kamplarında rehin tutulan DEAŞ'lı kadınları ve onların çocuklarını kurtararak Türkiye’ye getirme arayışında oldukları öğrenilen şüphelilerin Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları bu sabah tamamlandı. Şüpheliler, güvenlik önlemi altında bugün öğleden sonra sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Yakalanan 28 şüphelinin 22’si ‘adli kontrol’ şartıyla salıverildi.
Geri kalan DEAŞ yanlısı 6 şüphelinin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. (SK- MB-
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı