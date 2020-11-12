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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
DEAŞ'a darbe... Eylem hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı.

DEAŞ'a darbe... Eylem hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı.

Operasyondan detaylar

( İSTANBUL )- Dört şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı İSTANBUL

Adli Kontrol İhlas Akalan Muhabir Terör Örgütü 


- İstanbul'da radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. İhlas Haber Ajansı

muhabirinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ ile birlikte diğer selefi terör örgütlerinden Heyet Tahrir Şam, Fetih Cephesi ve El Nusra gibi radikal örgütlerle bağlantılı unsurların faaliyetlerini tespit eden emniyet güçleri, bu şüphelilerin özellikle son süreçte Türkiye’yi hedef alan eylemler yapabileceklerini belirledi. Dokuz Kasım’da Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Esenyurt İlçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.K., F.K., R.A. ve M.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 3 şarjör, çok sayıda mühimmat, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyette ifade işlemleri dün tamamlanan 4 DEAŞ’lı, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk oldu. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.K. ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. F.K., R.A. ve M.Ö. adlı DEAŞ üyeleri ise tutuklanarak cezaevine konuldu. (SK- MB-
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