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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Dayısının kullandığı traktörün altında öldü

Dayısının kullandığı traktörün altında öldü

Cesedin hastaneye getirilmesi

Hastane Dikkatsizlik 

-Hastane Detay
-Çocuğun fotoğrafı

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Babasultan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 15 yaşındaki genç traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi. Olay Babasultan Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Taşçeken (15), dayısı Ferhat Ceylan (44) yönetimindeki traktörle tarlaya giderken bozuk yolda bir anlık dikkatsizlik sonucu traktör üzerinden yere düştü. Düşen gencin üzerinden traktör geçti. Ağır yaralı genç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti. Dayı Kestel Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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