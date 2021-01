- Dayı yeğen arasında bıçaklı kavga kameralarda

- Bursa’da aile içinde yaşanan bir problem nedeniyle çıkan kavgada bir kişi, yeğenini bıçakla yaraladı. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi, Dumlupınar sokak üzerinde meydana geldi. Aile içinde yaşanan bir problem nedeniyle Kerem Yılmaz G(34) ve yeğeni Mert Can S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mert Can S, yanında bulunan bıçakla Kerem Yılmaz G.nin sırt bölgesinden bıçakladı. Mert Can S. olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. SİLAHLI KAVGA ANI KAMERALARA YANSIDI Öte yandan Mert Can’nın dayısı Kerem Yımaz’ı bıçakla yaraladığı anlar ise bir güvenlik kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Kısa bir süre sonra Mert Can yakalanarak adliyeye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (GB-



