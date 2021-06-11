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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Davul zurnayla karpuz satıyorlar

Davul zurnayla karpuz satıyorlar

Dükkan içinden detaylar

Yasaklar Ticari Araç Allah Davul Zurna 

-Davul ve zurna çalanlardan detaylar
-Sanayi esnafı ile röportaj
-Karpuz satan müzisyenler
-Müzisyenler ile röportaj

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta pandemi nedeniyle iş yapamaz hale gelen düğün çalgıcıları, hem davul zurna çalıp karpuz satıyor hem sanayi esnafını eğlendiriyor KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta pandemi nedeniyle iş yapamaz hale gelen düğün çalgıcıları, davul zurna eşliğinde karpuz satmaya başladı.
Küçük Sanayi Sitesine geldikleri ticari araçla hem karpuz satan hem de davul zurna çalan çalgıcılar, bir yandan da sanayi esnafını eğlendiriyor. Karpuz satan çalgıcılara sanayi esnafı da eşlik edip tempo tutuyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık bir yılı aşkındır salon ve ev düğünleri yapılamıyor. Eğlence organizasyonlarında davul zurna çalarak geçimlerini sağladıklarını söyleyen Hakan Saçık, pandemi nedeniyle başlayan yasaklarla işlerinin bozulduğunu söyledi.

Çalgıcı arkadaşlarıyla ticari araçla geldikleri Küçük Sanayi Sitesinde karpuz sattıklarını belirten Saçık, “Kendi çapımızda şenlendirici grubumuz var iki yıldır düğünlere gidemiyoruz. Babadan kalan bir davul zurnamız var 4 çocuk geçindiriyorum. Farklı iş yapıyoruz karpuz satıyoruz bu işleri de anlamıyoruz" dedi.
Eğlenceyi özlediklerini söyleyen sanayi esnafı Ali Balta, “Ortam malum sakin ve pandemi durumu. İnsanların artık gülmeye ve stres atmaya ihtiyacı var. Böyle güzel bir şenlik oldu neşelendik. İnşallah bir an önce virüs belasından kurtulup memleketimize huzur ve mutluluk gelir” dedi.

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