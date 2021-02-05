Davul zurna eşliğinde sokak sokak gezip para topladılar

-çocuğun davul çalması

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( BURSA -ÖZEL) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde davul zurnayla gezip para topladılar. Üç yetişkin ve bir çocuk, İnegöl sokaklarında davul zurna çalarak vatandaşlardan para topladı. Eğlence olsun diye bu işi yaptıklarını söyleyenleri görenler, davul zurna sesini duyunca merak edip sokaklara çıktı. Kimileri izledi, kimileri para verdi. O ânlar kameraya yansırken, aynı kişiler İnegöl'ün farklı noktalarında gün boyu davul ve zurna çalarak para topladı. Geriye ise sokağa çıkması yasak olan çocuğun çaldığı davul görüntüleri kaldı.



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