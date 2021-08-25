Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
DATÜB heyeti, Sultan Alpaslan Diyarına Geldi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DATÜB heyeti, Sultan Alpaslan Diyarına Geldi

DATÜB heyeti, Sultan Alpaslan Diyarına Geldi

Ahıska Türkleri oba çadırı detayları

İsaf Bulduk 

-Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar konuşması

( MUŞ ) -(Özel) MUŞ

- Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar başkanlığındaki heyet, Muş Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü kutlamaları kapsamında Malazgirt Tarihi Mili Parkında 76 yıl sonra oba çadırlarını kurdular. DATÜB heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve öz kardeşleri olan Sultan Alparslan’ın torunları görmek için 76 yıl sonra ana vatanları olan Türklerin Anadolu’ya açılan kapısı Malazgirt’te geldiler. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1071 Malazgirt Zaferi kutlamaları dolayısıyla Malazgirt’te gelerek çadır kurup Ahıskalı Türkleri temsil ederek ve DATÜB faaliyetlerini tanıtılar, gelen katılımcılara bilgiler verdiler. Tarihi Milli Parkta oba çadırlarını kuran Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, atalarımın toprağında bulunmaktan son derece mutluyum. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Ahıska Türklerine kapılarını açtı. Şuan Ahlat’a yerleşmiş Ahıska Türkleri var. Bizler Dünya Ahıska Türkleri olarak ana yurdumuz Sultan Alparslan diyarı Malazgirt’te bulunmaktan son derece mutluyuz. Bu alanda kurduğumuz çadırımızda Ahıska Türklerini tanıtma fırsatı bulduk. Cumhurbaşkanımız karşılamaya hazırız. 76 yıl sonra ana vatanımızda olmaktan da son derece mutluyuz. Dünyanın 9 ülkesinde Ahıska Türkleri yaşamakta. En çokta Kazakistan’da yaşamakta” dedi.
76 yıl sonra Malazgirt’te gelen Ahıska Türkleri oba çadırlarına, Ahıska Türklerinin yaşam ve geleneklerini gelen misafirlere sunuyorlar. (SD-ŞAK-
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı