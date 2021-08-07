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Datça sahilinde tedirgin eden görüntü
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Datça sahilinde tedirgin eden görüntü

Datça sahilinde tedirgin eden görüntü

denizdeki beyaz örtü detay

Orman Yangınları Yangın Devam Eden Orman Yangınları Tatİl 

-tatilciler detay
-tatilciler konuşma
-datça belediye ekiplerinin sahili temizlemesi

( MUĞLA )- Muğla’nın Datça ilçesinde sahile vuran Müsilaja benzer beyaz madde vatandaşları tedirgin ederken, Datça Belediye yetkilileri sahildeki görüntüyü inceledikten sonra sahil temizledi. MUĞLA

- Datça’da sahile vuran beyaz örtü yerel halkı ve tatilcileri tedirgin etti. Şezlonglar arasına yoğun bir şekilde yayılan beyaz madde hakkında Datça Belediyesi yetkilileri bir açıklama yapmadı. Datça Cumhuriyet meydanındaki bir otelin önündeki şezlong ve şemsiyelerin bulunduğu sahile yoğun beyaz madde ile karşılaşan vatandaşlar beyaz örtünün ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Yetkililerin beyaz örtü hakkında numune alıp incelemesi gerektiğini belirten tatilciler denize girmekten vazgeçtiler. Otel Müdürü Sabahattin Çay, sabah kalktıklarında sahildeki şezlong ve şemsiyelerin arasında beyaz bir örtü ile karşılaştıklarını söylerken, Belediye yetkililerine bilgi verdiğini ve incelenmesi talebinde bulunduğunu açıkladı.
Datça Belediyesinden olay yerine Kimya ve Gıda Mühendisi gelirken, Çevre Mühendisinin görev nedeniyle ilçeye uzak olması nedeniyle gelmedi. Datça Belediyesi yetkilileri sahildeki beyaz maddeyi baktıktan sonra ayrıldılar. Beyaz maddenin ağaç poleni olabileceği şeklinde görüşler ileri sürülürken, Muğla kıyılarında devam eden orman yangınlarını söndürmede kullanılan köpük de olabileceği ileri sürüldü. (MÖ-BT-)
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