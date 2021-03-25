Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Datça-Marmaris karayolunda heyelan meydana geldi

Datça-Marmaris karayolunda heyelan meydana geldi

-Heyelan bölgesinden görüntüler

Polis Güvenlik Önlemi Gesi Polis Ekipleri 

--Alınan güvenlik önlemleri

( MUĞLA )- Ulaşım tek şeritten sağlanıyor MUĞLA

- Datça-Marmaris karayolunda bugün öğlen saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Edinilen bilgiye göre, Datça-Marmaris karayolunun 33.kilometresinde önceki gün etkili olan yağışlar nedeniyle karayolu kenarındaki toprak alanda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle toprak ve kaya parçaları yolu içine düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda güvenlik önlemi aldı. Yolun sağlıklı bir şekilde ulaşıma açılabilmesi için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement