Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Datça’daki orman yangını kontrol altına alındı

Datça’daki orman yangını kontrol altına alındı

-Yangın bölgesinden görüntü

( MUĞLA ) MUĞLA

Ormanlı Yıldırım Düşmesi Gesi Orman Yangını Helikopter 


- Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan ve 3 dönüm ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Datça Karaköy Mahallesi Yemlik Mevkii’nde saat 11.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sarp arazide karayolu ile ulaşımın zor bulunduğu alanda çıkan yangına, 2 yangın söndürme helikopteri ile müdahalede bulunuldu. Karayolu ile ulaşımı zor olduğu alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı, yangında 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. (OD-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement