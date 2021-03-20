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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Datça'daki 4 limanda dip temizliği yapıldı

Datça'daki 4 limanda dip temizliği yapıldı

-Ekiplerin yaptığı dip temizliğinden genel görüntüler

( MUĞLA ) - MUĞLA

Kooperatif Su Ürünleri Şili Alamut 


- Muğla’nın Datça ilçesindeki 4 limanda yapılan dip temizliği sonunda denizden tonlarca çöp çıkarıldı. Tarım ve Orman Muğla İl Müdürlüğü koordinesinde Datça’da bulunan su ürünleri kooperatifleri ve Datça Belediyesi işbirliğinde Datça ilçesindeki 4 limanda dip temizliği yapıldı. Datça İskele, Mesudiye, Karaköy ve Palamutbükü limanları içinde 16 kişilik ekip saatlerce denizin dibinde çöp topladı. Temizliğe limanda bulunan turistik işletme sahipleri ile yat sahipleri de destek verdi. Gerçekleşen dip temizliği sonucunda denizden tonlarca çöp çıkartıldı. Yetkililer denizlerin kirletilmemesi ve daha dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı. (MU-İK-Y)
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