Datça’da ziraat yangını



- Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan ziraat yangını ekiplerin çalışması ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Belen Mahallesi’ndeki zirai alandan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri yangın ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangın bölgesine gelerek alevlere müdahalede bulundu. 2 helikopter ve 7 arazöz ile müdahalede edilen yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi belirlenemezken, soruşturma devam ediyor. Yangında çok sayıda zeytin ve badem ağaçlarının bulunduğu 2,5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

