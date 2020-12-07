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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Datça’da yavru Yunus sürprizi

Datça’da yavru Yunus sürprizi

vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen yunus görüntüsü

( MUĞLA )- Muğla’nın Datça ilçesi Kumluk plajında yavru Yunus uzun süre sahile yakın bir bölümde yüzmesi vatandaşların ilgi odağı oldu. MUĞLA

Yüzme Kamera Cep Telefonu 


- Pandemi döneminde Muğla kıyılarına sık sık ziyaret eden Yunus balıkları son olarak Datça ilçesinde görüldü.
Yavru bir Yunus balığı Kumluk plajında görünmesi üzerine vatandaşlar sahile akın etti. Uzun süre plaj içinde dolaşan Yavru Yunus balığını gören vatandaşlar ellerinde cep telefonu ile uzun süre Yunus balığını görüntüledi. Kıyıya çok yakın alanda yüzen Yunus balığı teknede bulunan vatandaşlar tarafından kendisine dokunulmasını izin verdi. Uzun süre plajda dolaşan yavru Yunus balığı daha sonra uzlaşarak gözlerden kayboldu.
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