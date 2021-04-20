Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Datça’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Datça’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

-Şahsın adliyeden çıkarılması

( MUĞLA ) - MUĞLA

Amfetamin Sentetik Uyuşturucu Akalan Metamfetamin 


- Muğla’nın Datça ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisi alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.S ve D.B isimli şahıslar yakalandı. Konuyla alakalı satışa hazır vaziyette 3 parça halinde metamfetamin maddesi ve bir miktar sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan M.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (OD-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement