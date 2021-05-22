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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Datça’da şiddetli rüzgar etkili oluyor

Datça’da şiddetli rüzgar etkili oluyor

Sert esen rüzgardan görüntüler

Gard Rüzgara Karşı Demirli Şiddetli Rüzgar 

-Teknelerden ve ağaçlardan görüntü

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Datça ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Datça’da denizden esen sert rüzgar etkisini sürdürüyor. Saatte 55-60 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle ilçede şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Limanda demirli tekne ve yat sahiplerinin ise sert esen rüzgara karşı önlem aldıkları görüldü.
Şiddetli rüzgarın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
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